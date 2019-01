Kaiserswerther Markt: Diskussion um Gaslaternen verzögert den neuen Markt

Die ungewisse Zukunft der Gaslaternen ist einer der Gründe, warum es am Kaiserswerther Markt nicht weiter geht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Kaiserswerth Nach jahrelanger Diskussion und immer wieder neuen Planungen hatten die Kaiserswerther eigentlich auf eine schnelle Umgestaltung des historischen Marktplatzes gehofft. Diese lässt allerdings auf sich warten.

Vor gut einem Jahr sah es so aus, als könnte die Umgestaltung des Kaiserswerther Marktes bald beginnen. Die Realität sieht nun anders aus. Archäologische Bodenfunde und die Diskussion um die Erhaltung von Gaslaternen in Düsseldorf halten weiterhin die Umsetzung des Projektes auf. Jetzt gibt es zumindest Fortschritte bei der Debatte um die Gaslampen. Der damit verbundene Zeitplan könnte für den Kaiserswerther Markt, auf dem mehrere Lampen des Typs „Alt Düsseldorf“ stehen, aber weitere Verzögerungen bedeuten. Denn wie diese Woche im Ordnungs- und Verkehrsausschuss mitgeteilt wurde, soll erst im zweiten Halbjahr 2019 den politischen Gremien ein Masterplan „Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung“ zum Beschluss vorgelegt werden.

„Wir wollen erreichen, dass die Umgestaltung des Kaiserswerther Marktes unabhängig von der Diskussion um die Gaslaternen vorangetrieben wird“, sagt Benedict Stieber, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bezirksvertretung 5. Die CDU hatte sich schon früh für eine Umrüstung der Lampen ausgesprochen, zumal diese erst in den 1980er Jahren installiert wurden. „Uns ist wichtig, dass die Lampen ihr Aussehen behalten, dabei ist uns die Betriebsart egal“, sagt Stieber. Zumal dann auch nicht Poller als Schutz vor die Gasleuchten gestellt werden müssten, wie es die EU-Gasgeräte-Verordnung vorschreibt. „Es macht ja keinen Sinn, den Platz zu sanieren und dann in eine Pollerlandschaft zu verwandeln.“