Verkehrsplanung in Düsseldorf : Die Grünen wollen einen vereinfachten Umbau der B8n

Die einzige Ampel an der B8n steht in Kaiserswerth. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Der Kreuzungsbereich Spielberg würde dann zwar nicht ganz ampelfrei, dafür können die Kosten gesenkt werden. Das Geld könnte in Radrouten fließen.

Von Julia Brabeck

Frühestens in zwei Jahren kann mit dem Umbau des Knotenpunktes Am Spielberg begonnen werden. Der Landesbetrieb Straßen.NRW will den Kreuzungsbereich, an dem die Niederrheinstraße in Kaiserswerth auf die Umgehungsstraße B8n stößt, ampelfrei gestalten. Rund 15 Millionen Euro wird der Umbau kosten, der drei Jahre dauern wird und bei dem unter anderem die Straße um sieben Metern angehoben werden soll.

Die Grünen in der Bezirksvertretung 5 (BV) hinterfragen aber inzwischen die Maßnahme: „Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation für das Land NRW sowie für die Stadt Düsseldorf erheblich verschlechtert. Dies macht es unseres Erachtens erforderlich, alle geplanten Baumaßnahmen, die noch nicht zu einer Auftragsvergabe geführt haben, kritisch zu hinterfragen“, sagt BV-Mitglied Ulrich Dorprigter. Er geht davon aus, dass auch durch einfachere und wesentlich preiswertere Umbauarbeiten nennenswerte Verbesserungen für den Verkehrsfluss erzielt werden können.

Dafür führt der Grünen-Politiker mehrere Vorschläge an, die teilweise schon in der Vergangenheit in der BV diskutiert und beantragt wurden. Dazu gehören eine verkehrsabhängige Ampelschaltung, die Wiederherstellung der ursprünglichen zwei Fahrspuren Richtung Duisburg und eine Einfädelspur für den Verkehr, der von der Niederrheinstraße kommt und in Richtung Innenstadt rechts auf die B8n abbiegt.

Das eingesparte Geld würde Dorprigter gerne in die Verbesserung des ÖPNV und des Radwegenetzes investiert sehen. „Wenn der Autoverkehr entlastet und weniger werden soll, dann muss es für die Bürger auch gute Alternativen wie beispielsweise gute Radrouten geben.“