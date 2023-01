Karneval in Düsseldorf Kaiserswerther Narren tanzen sich warm

Der Zug, der sich an der Ruine der Kaiserpfalz nach den Anweisungen von KG-Präsident Oskar Tasch-Schott formierte, und von Kinderprinzessin Leonie I. sowie ihrer Pagin – Kinderprinz Laurent I. war verhindert – in einer Fahrrad-Rikscha angeführt wurde, zog zunächst unter den Klängen von „Liebes kleines Funkenmariechen“ den Weg am Rhein entlang.