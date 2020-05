Kirchen in Düsseldorf : Eine Million Euro ist leider nicht genug

Kaiserswerth In Kaiserswerth kommt eine Stiftung mit dem hohen Betrag nicht aus, da es zurzeit kaum Zinsen gibt. Um Kinder und Jugendliche zu fördern, müssen deshalb weiter Gelder gesammelt werden.

Die Idee zur Stiftung entstand, als die hauptamtliche Stelle der Jugendleiterin aufgrund von sinkenden Einnahmen gefährdet war. „Das wollten wir nicht hinnehmen. Wir wollten eine verlässliche Jugendarbeit“, sagt Weise, die in der Stiftung eine Lösung für die Ewigkeit sieht. Dank der Stiftung können viele Kinder und Jugendliche zwischen Wittlaer-Einbrungen und Lohausen, also dem Gebiet der Evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth, an kirchlichen Bildungsangeboten, professioneller diakonisch-pädagogischer Begleitung und gemeinsamer Freizeitgestaltung teilnehmen. Dabei richten sich die Angebote an alle Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrer Gemeindezugehörigkeit und ihrer Konfession.