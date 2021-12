Ampelschaltungen in Düsseldorf : Fußgänger können sicher über die Ampel gelangen

Düsseldorf Der Politik liegen Beschwerden von Fußgängern zur Grünphase der Ampel am Klemensplatz vor. Die Verwaltung hält diese für ausreichend lang.

Auf der Niederrheinstraße befindet sich auf Höhe des Klemensplatzes eine Fußgängerampel. Diese wird stark frequentiert, denn sie führt vom historischen Ortskern in das kleine Einkaufszentrum Klemensviertel und zu einer Bus- und Bahn-Haltestelle. „Viele, gerade die älteren Fußgänger führen Klage, dass die Ampel zu kurz geschaltet sei, um ihnen den gefahrlosen Übergang zu ermöglichen“, sagt Florian Hartmann (CDU), Mitglied in der Bezirksvertretung 5. Er hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. Hartmann möchte wissen, ob die Grünphase ausreichend lang bemessen ist, um einen gefahrlosen Übergang zu ermöglichen.

Die Grünphase allein sei jedoch nicht maßgeblich für die Sicherheit von Fußgängern, erklärt die Verwaltung. Denn in Düsseldorf gibt es noch eine so genannte Räumzeit, also die Phase, in der die Ampel auf Gelb steht. „Zu Fuß Gehende, die in der letzten Sekunde einer beliebig langen Freigabezeit die Fahrbahn betreten, müssen noch sicher den signalisierten Fahrbahnbereich überqueren können“, sagt die Verwaltung.