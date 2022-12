Naturschutz in Düsseldorf Mit Mega-Banner gegen Bebauungspläne

Gezeigt wird der Rheinturm umgeben von vielen dunklen Wolken. Der Verein appelliert auf dem Mega-Poster zudem an Oberbürgermeister Stephan Keller: „Halten Sie sich an die Kooperationsvereinbarung“. Denn danach, so der Verein, sei keine weitere Versiegelung von Naturflächen in Düsseldorf mehr vorgesehen.