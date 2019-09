Zusammenarbeit in Düsseldorf Kaiserswerth : Gesprächskreis hat in zehn Jahren viele Ideen umgesetzt

Gesprächskreis hat in zehn Jahren viele Ideen umgesetzt

Zusammenarbeit in Düsseldorf Kaiserswerth

Die Kaiserswerther Sommernacht ist eine Idee des Gesprächskreis Kaiserswerth und soll 2020 wieder stattfinden. Dann wird an vielen Orten, wie hier in Fliedners Gartenhaus, ein Porgramm geboten. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Kaiserswerth Vor zehn Jahren hatten der damalige Leiter der Bezirksverwaltungsstelle 5, Werner Jacob, und der damalige 1. Vorsitzende des Vereins „wir Kaiserswerther“, Hans Oskar Franke, die Idee zu einem Gesprächsforum für den Stadtteil Kaiserswerth.

Der Gesprächskreis Kaiserswerth (GK) wurde gegründet und hat sich zu einer erfolgreichen Einrichtung entwickelt. Ihm gehören heute mehr als 30 Organisationen aus den Bereichen Bildung, Brauchtum, Einzelhandel, Geschichte, Kirche, Öffentliche Verwaltung, Soziale Dienstleistungen und Sport an. Die Ziele des GK sind Synergien und Kooperationen zu entdecken und zu gestalten, Kompetenzen und Erfahrungen auszutauschen und übergreifende Themen und Veranstaltungen für den Stadtteil Kaiserswerth abzustimmen.

Viele neue Kooperationen und Projekte sind dabei entstanden, die teils weit über den Stadtteil hinaus Beachtung finden. Dazu gehören etwa das blaue Band aus Krokussen rund um die Kaiserpfalz und die Kaiserswerther Sommernacht, die am 29. August 2020 gefeiert wird. An vielen verschiedenen Orten im Stadtteil werden sich dann Kaiserwerther Institutionen, Vereine und Schulen mit einem umfassenden Kultur-, Sport- und Kinderprogramm präsentieren.

Ein weiteres vom GK initiiertes Projekt, das inzwischen fest zum Jahresprogramm in Kaiserswerth gehört, ist die Nikolausfeier auf dem Kaiserswerther Weihnachtsmarkt mit einer Geschenkaktion für die älteren Bewohner in den sozialen Einrichtungen. Koordiniert vom Gesprächskreis, der seit Januar 2011 ehrenamtlich von Thomas Schumacher organisiert wird, wurde letzte Woche eine fast 150 Mann starke Truppe, die sich am internationalen Umweltprojekt „Rhine Clean up“ beteiligte.