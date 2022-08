Spendenaktion in Düsseldorf : Der 16-jährige Denis läuft täglich einen Marathon

Denis Holub läuft einmal durch ganz Deutschland und sammelt dabei Spenden für ein internationale Kinderhilfsorganisation. Foto: Denis Holub

Düsseldorf Der 1120 Kilometer lange Spendenlauf des Schülers führt auch nach Düsseldorf. Dort können ihn andere Sportler ein Stück begleiten.

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Mehrere Monate hat sich der 16-jährige Denis Holub auf seinen Spendenlauf vorbereitet. Denn was der Schüler aus Freiburg vorhat, sprengt bei Weitem die Grenzen der üblichen Spendenlaufaktionen. Denis will Deutschland durchqueren und das in nur 16 Tagen. Jede der sorgfältig ausgearbeiteten Etappen ist anders, zwischen 60 und 103 Kilometer lang – also mindestens anderthalb Marathon jeden Tag, insgesamt 1120 km.

Am 30. Juli ist der Lauf gestartet und am Freitag, 5. August, will der Schüler in Düsseldorf gegen 18 Uhr ankommen. Wer will, kann dann Denis die letzten Kilometer begleiten und ihn somit motivieren. Denn zurzeit leidet der Läufer unter der Hitze. „Die Motivation und der Wille sind aber auf jeden Fall noch präsent und es fängt auch langsam an, irgendwie Alltag zu werden. Dementsprechend gewöhnt sich der Körper auch etwas an die Reize und Aktivität“, sagt Denis.