Mein Laden : Nordik-Haus hilft beim schöneren Wohnen

Kaiserswerth Seit 25 Jahren bietet das Geschäft im historischen Ortskern von Kaiserswerth ausgefallene Wohnaccessoires an.

Einige der Stücke könnte man auch in einem Museum wiederfinden. So zeigt das Museum of Modern Art in New York den Prototyp des Designklassikers Unikko der finischen Firma Marimekko. Die entsprechende Porzellanserie ist in Kaiserswerth vertreten. Bemerkenswert ist auch die Porzellanserie Flora Danica von Royal Copenhagen, bei der der Kunde aus 3000 Blüten und Gräsern aus der dänischen Botanik sein individuelles Motiv zusammenstellen kann. „Ein Mann legt sich einen Porsche zu, die Frau Flora Danica“, sagt Parsi. Damit umschreibt sie auch, in welcher Preisklasse man sich bewegt. So kostet ein kleines Brottellerchen mehrere 100 Euro.