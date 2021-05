Freibäder in Düsseldorf : Kinder lernen Schwimmen bei 13 Grad

Düsseldorf Das Kaiserswerther Freibad hat schon seit April geöffnet, um möglichst viele Schwimmkurse für Kinder anbieten zu können. Der Bedarf ist groß, so gibt es inzwischen lange Wartelisten.

Knappe 13 Grad, der Regen prasselt heftig vom Himmel und dazu weht noch ein kräftiger Wind – nicht gerade das Wetter, das zu einem Freibad-Besuch lockt. Im Kaiserswerther Freibad an der Kreuzbergstraße, das vom Verein „Flossen weg“ betrieben wird, herrscht dennoch Betrieb. Dort finden seit April, seit wieder Sport in kleinen Gruppen für Kinder erlaubt ist, Schwimmkurse statt. „Mir macht das Wetter nichts aus. Mein Trick ist vorher kalt duschen“, sagt die fünfjährige Toni. Und springt tatsächlich ohne jedes Zögern ins Wasser.

Gechichte Das Freibad der Diakonie wurde 1935 eröffnet und zunächst von den Diakonissen genutzt und nur stundenweise für Bürger geöffnet. Während des 2. Weltkrieges diente das Schwimmbecken als Feuerlöschteich. Bis in die 1960er Jahre war das Bad unbeheizt. 1985 wurde es mit finanzieller Hilfe der Stadt grundlegend renoviert. Seit 1996 ist es an den Förderverein „Flossen weg“ verpachtet.

Und so finden zurzeit 20 Schwimmkurse im Anfängerbereich statt, einige, wie die Wassergewöhnungskurse, sogar dreimal die Woche. „Wir versuchen alles, was möglich ist, um möglichst vielen Kindern das Schwimmen beizubringen“, sagt Birgit Korz. Sie organisiert den Kursplan, der ständig nach den aktuellen Vorgaben umgestaltet werden muss. „Wir sehen die Dringlichkeit, deshalb tut es mir immer sehr leid, dass wir so vielen Eltern und Kindern absagen müssen“, sagt Korz.Kostenpflichtiger Inhalt So waren die Kurse schon im Februar teilweise wenige Minuten nach Freischaltung auf dem Onlineportal ausgebucht.