Schwimmen in Düsseldorf Freibad will am 22. April öffnen

Das kleine Freibad an der Kreuzbergstraße, das vom Verein „Flossen weg“ betrieben wird, ist traditionell das erste Bad, das in Düsseldorf die Freibadsaison eröffnet. Deshalb herrscht schon seit Anfang März wieder reges Treiben auf dem Gelände des Bades. Fliesen werden gesäubert, der Kiosk eingeräumt, Bäume zurückgeschnitten, das Becken gereinigt und kleine Schäden repariert. Zudem investiert der Verein kontinuierlich in das Schwimmbad, um dieses für seine Besucher attraktiv zu halten. In diesem Jahr werden deshalb alle Türen der historischen Umkleidekabinen aus dem Jahr 1935 abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen.