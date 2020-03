Schwimmbäder in Düsseldorf : Vorbereitung auf die Freibadsaison

Kaiserswerth Das Kaiserswerther Schwimmbad soll nach Möglichkeit am 25. April öffnen.

Das Kaiserswerther Freibad an der Kreuzbergstraße, das vom Verein „Flossen weg“ betrieben wird, ist traditionell das erste Bad, das in Düsseldorf die Freibadsaison eröffnet. Eigentlich sollte in Kaiserswerth in diesem Jahr am 18. April das Anschwimmen mit einem Fest gefeiert werden. „Wir haben sogar alles so vorbereitet, dass wir auch bei gutem Wetter in der Lage gewesen wären, spontan eher zu beginnen“, sagt Badleiterin Birgit Korz. Aber auch hier hat Corona alle Pläne durcheinandergewirbelt, weshalb nun der 25. April für die Eröffnung vorgesehen ist.