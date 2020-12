Künstlerleben in Düsseldorf : Ein Künstlerleben soll öffentlich werden

Der große Garten, der unter Denkmalschutz steht, wurde nun gepflegt und die zahlreichen Skulpturen freigeschnitten und neu angeordnet. Foto: Hartmut Witte

Kaiserswerth Das alte Landgericht in Kaiserswerth war einmal Arbeits- und Wohnort des Künstlerpaares Friederich Werthmann und Maren Heyne. Das Gebäude könnte ein Museum werden.

Seit Beginn der 1960er Jahre hat das Künstlerpaar Friederich Werthmann und Maren Heyne im ehemaligen Landgericht Kreuzberg an der Alte Landstraße in Kaiserswerth gewohnt und gearbeitet. Im Juni 2018 ist Friederich Werthmann gestorben, und seine Frau ist inzwischen aus dem Haus ausgezogen. Die Anlage soll aber weiterhin im Sinne des Paares genutzt werden. Dafür haben die Künstler rechtzeitig selbst Vorsorge getroffen.

In dem Ensemble an der Alte Landstraße 223 in Kaiserswerth hat das Künstlerehepaar viele Jahre gewohnt und gearbeitet. Foto: Hartmut Witte

Sie haben 2006 die treuhänderische Werthmann-Heyne-Stiftung unter dem Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gegründet und das barocke Gebäude und den daran angrenzenden Garten mit den Skulpturen Werthmanns in die Stiftung eingebracht. Das Anwesen soll nun nach den Ideen und Wünschen der beiden Stifter zu einem Ort der Begegnung werden, an dem auch wieder Künstler arbeiten können. Ein langfristiges Ziel soll die Einrichtung eines kleinen Museums sein. „Denkbar wäre auch, dass wieder ein Künstler in die oberen Räume einzieht und auf die Anlage achtet und im Garten beispielsweise wieder Konzerte stattfinden“, sagt Elke von Wüllenweber von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Sie könnte sich auch vorstellen, ein gastronomisches Konzept an diesem Standort mit einzubinden.

Der Künstler Friederich Werthmann machte sich mit Stahlskulpturen, die er teilweise mit Hilfe von Dynamit formte, einen Namen. Foto: Hartmut Witte

Info Ein langes gemeinsames Künstlerleben Foto: Bretz, Andreas (abr) Friederich Werthmann wird zu den wichtigsten abstrakten Bildhauern der deutschen Kunst nach 1945 gezählt. Werthmann, geboren 1927 in Barmen, kam als junger Bildhauer zu Beginn der 1950er Jahre nach Kaiserswerth. 1956 entdeckte er das heruntergekommene ehemalige Alte Landgericht, das aus dem Jahr 1709 stammt und das er wieder herrichtete. Der Künstler starb im Juni 2018. Maren Heyne heiratete Werthmann 1963. Die Fotografin richtete sich im Haus eine Dunkelkammer ein. Sie machte sich etwa durch die Dokumentation von Zeugnissen jüdischer Kunst und als Architektur-Fotografin einen Namen.

Bis aber solche Pläne umgesetzt werden könnten, werden noch viele Jahre vergehen, denn noch fehlen dafür die finanziellen Mittel, denn die niedrigen Zinsen machen der Stiftung zurzeit einen Strich durch die Rechnung. Denn bei einer Stiftung dürfen nicht die Gelder, sondern nur die Zinsen ausgegeben werden. „Wir bräuchten also Spenden und auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen“, sagt von Wüllenweber. Und bevor das Anwesen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, muss erst der Sanierungsstau aufgearbeitet werden. So müssen beispielsweise die Fenster und die Umfassungsmauer dringend saniert werden.

Untätig war die Stiftung in den vergangenen zwei Jahren aber nicht. Sie hat sich vor allen Dingen um die Pflege des Skulpturengartens, der ebenso wie das Gebäude unter Denkmalschutz steht, gekümmert. Dabei mussten sechs Bäume gefällt werden, da diese nicht mehr verkehrssicher waren und zudem zu nahe an Mauern standen. Die Skulpturen wurden freigeschnitten und neu auf dem Areal angeordnet. „Einige der Werke haben sehr spitze Teile und mussten so positioniert werden, dass sich daran niemand verletzen kann.“