Sport in Düsseldorf : Kaiserswerther Sportverein ist weiter aktiv

Düsseldorf Der Verein hält kontinuierlich den Kontakt zu seinen Mitgliedern und bietet neue Trainingsformen an. Im ersten Lockdown wurde zum Beispiel unter freiem Himmel auf vielen öffentlichen Plätzen wie im Schlosspark Kalkum trainiert.

Silvia Prange machte dabei eine ganz neue Erfahrung, denn nun war sie nicht auf vorgegebene Hallenzeiten und dabei auf dem guten Willen anderer angewiesen. „Das Gefühl, eine eigene Sportstätte zu haben, auch wenn es das eigene Wohnzimmer ist, und Sport wann immer nötig anbieten zu können, ist unglaublich gut.“ Mit dem zweiten Lockdown wurde das Wetter schlecht und der Verein bot testweise zwei Zoomstunden an. „Wir dachten, bei diesen zahlreichen Internetangeboten, käme das nicht so gut an. Weit gefehlt. Es war von Anfang an ein unglaublicher Zulauf“, sagt Prange. Inzwischen werden so 17 Wochenstunden Sport vermittelt, auch für Kinder, die zum Beispiel an Karate oder Zumba teilnehmen können. Normalerweise bietet der reine Breitensportverein allerdings 75 Wochenstunden an. „Deshalb haben wir den Mitgliederbeitrag auch im zweiten Halbjahr 2020 ausgesetzt.“