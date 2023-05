Clara Schmidt züchtet in Kaiserswerth Wenn Pilze im Haus erwünscht sind

In Clara Schmidts Galerie „myko:nect“ tauchen Besucher ein in die faszinierende Welt der Pilze. Diese stehen in Form, Farbe, Struktur und Geschmack den Pflanzen in nichts nach. Trotzdem führen sie immer noch ein Schattendasein, werden oft nur auf ihren Einsatz in der Küche reduziert. „Dabei können sie so viel mehr. Sie sind unverzichtbar für die Gesundheit und sie haben wichtige Aufgaben in der Natur“, zählt Schmidt auf.