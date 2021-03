Bürgerservice in Düsseldorf : Bürgerbüro und Polizei ziehen um

Ulrich Micke und Pastor Oliver Dregger von der katholischen Kirchengemeinde vor dem Antoniushaus, in das eigentlich Polizei und Bürgerbüro ziehen sollten. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beide Einrichtungen bleiben aber in Kaiserswerth und erhalten prominente Standorte. Das Bürgerbüro muss allerdings zwischendurch schließen.

Das Bürgerbüro und die Polizei in Kaiserswerth müssen erneut umziehen, bleiben aber im historischen Zentrum des Stadtteils. Die Polizei wird in einem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde am Suitbertus-Stiftsplatz 11 untergebracht, das Bürgerbüro für den Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Stockum, Lohausen, Wittlaer, Angermund) wird zukünftig in den Räumen der ehemaligen Sparda-Bank am Kaiserswerther Markt 35 seine Dienstleistungen anbieten.

Die beiden Einrichtungen waren erst vor gut drei Jahren in Räume auf dem Gelände des Marienkrankenhauses im historischen Ortskern von Kaiserswerth untergekommen. Zuvor waren sie in einem ehemaligen Schwesternwohnheim in der Friedrich-von-Spee-Straße untergebracht gewesen. Von dort musste man wegziehen, da das Gebäude abgerissen wurde, um Platz für Wohnbebauung zu schaffen. Von Anfang an war klar, dass die Verweildauer in den Krankenhausräumen begrenzt sein könnte, denn der Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) hatte angekündigt, das Marienkrankenhaus aufgeben zu wollen, was Mitte 2019 auch erfolgte. Auf die Zwischennutzung und die damit verbundenen Umbaukosten in Höhe von 62.000 Euro hatte man sich aber dennoch eingelassen, weil sich die Suche nach neuen Räumen als äußert schwierig erwiesen hatte. Politik und Bürger hatten deshalb befürchtet, dass die beiden wichtigen Einrichtungen aus dem Stadtteil wegziehen müssten.

Das gesamte ehemalige Krankenhausgelände, das der Kirchengemeinde gehört, soll nun von einem Investor neu entwickelt werden. Ursprünglich war geplant, dass die Polizei und das Bürgerbüro nur in das Nachbargebäude, dem denkmalgeschützten Antoniushaus, umziehen sollen. Dort will die Kirchengemeinde auch ihr Pfarrheim einrichten. „Da die Räume aber im ersten Stock gelegen hätten und nur mit Hilfe von aufwendigen Umbauarbeiten die Erfordernisse der beiden Einrichtungen hätten erfüllt werden können, haben Polizei und Verwaltung nach neuen Räumen gesucht“, sagt Ulrich Micke vom Kirchenvorstand.