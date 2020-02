Grünanlagen in Düsseldorf : Bürger sind irritiert über radikal gestutzte Pflanzen

Grünanlagen in Düsseldorf

Kaiserswerth/ Lohausen Die Stadt will zwischen Lohausen und Kaiserswerth wuchernde Pflanzen zurückdrängen. Anwohner befürchten Verlust von Lebensräumen für Tiere.

Ende Februar endet die Zeit, in der das Zurückschneiden von Sträuchern erlaubt ist, denn dann beginnt die Brutzeit der Vögel. Deshalb herrscht zurzeit in vielen Grünanlagen reges Treiben. Auch in der Kleingartenanlage von sechs Vereinen zwischen den Stadtteilen Lohausen und Kaiserswerth ist das städtische Gartenamt im Einsatz. Seit einigen Wochen werden entlang der Wege Gehölze zurückgeschnitten. Dass das allerdings sehr radikal passiert, die Pflanzen unmittelbar über dem Boden abgeschnitten werden, irritiert einige Bürger.