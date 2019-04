Inklusives Wohnprojekt in Kaiserswerth : Im Fliednerhof bleibt niemand einsam

Inklusives Wohnprojekt in Kaiserswerth

Kaiserswerth Flüchtlinge, Senioren und Behinderte bilden in dem historischen Gebäude eine lebendige Gemeinschaft.

Der Fliednerhof in Kaiserswerth war noch nie ein gewöhnlicher Wohnkomplex. Einst bot er Asyl für Frauen, die aus der Strafgefangenschaft entlassen wurden, war dann Waisenhaus, Mädchenschule, Internat und Seniorenresidenz. Auch heute verbirgt sich hinter Backsteinmauern und einem schweren Holztor eine besondere Hausgemeinschaft. In den insgesamt sechs Gebäuden leben Senioren, Geflüchtete und Familien mit Eltern mit Behinderung, inklusives Wohnen, so lautet die offizielle Bezeichnung. Über 60 Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten haben hier ihr Zuhause gefunden. Im Sommer 2018 feierte die Kaiserswerther Diakonie den Start des inklusiven Wohnprojektes. Heute ist jede einzelne der 40 Wohnungen belegt. Sie bilden eine Hausgemeinschaft, die mehr ist, als ein kurzes nachbarschaftliches Nicken im Hausflur, nämlich ein echtes Miteinander von Menschen mit ganz unterschiedlichen Ressourcen und Bedürfnissen.