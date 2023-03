Schulwegsicherheit in Düsseldorf Kinder auf dem Schulweg bedrängt

In der vergangenen Woche war das Ordnungsamt in Kaiserswerth unterwegs und hat unter anderem in der Fliednerstraße Autos, die im Halteverbot standen, aufgeschrieben. Vielleicht ist das Zufall gewesen oder aber ein Antrag der Bezirksvertretung 5, mit dem um mehr Kontrollen rund um die Gemeinschaftsgrundschule Fliednerstraße gebeten wurde, hat Wirkung gezeigt.