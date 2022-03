Kinderbetreuung in Düsseldorf : Auszeichnung für die Kita Fliednerstraße

Gesund essen macht Spaß – wissen Paula und Diyar, die bei der Zubereitung von Obst- und Gemüsespießen in einer der Kinderküchen mithelfen dürfen. Foto: Kaiserswerther Diakonie/Bettina Engel-Albustin

Düsseldorf Die Einrichtung wurde nun zum anerkannten Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung zertifiziert. Die Kinder werden unter anderem an der Zubereitung von Speisen beteiligt.

Die Kindertageseinrichtung Fliednerstraße ist von der Landesregierung NRW und den gesetzlichen Krankenkassen in NRW in Kooperation mit dem Landessportbund NRW als „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ ausgezeichnet worden. Damit ist die Kita der Kaiserswerther Diakonie eine von sechs in ganz Düsseldorf, die das Siegel führen dürfen. Mit diesem Zertifikat werden Kindertagesstätten ausgezeichnet, die sich mithilfe besonderer Konzepte rund um Bewegung und Ernährung für eine gesunde Lebensweise der Kinder einsetzen. Ziel des Projektes ist es, der Zunahme von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter entgegenzuwirken.

Seit 2014 trägt die inklusive Kindertageseinrichtung an der Fliednerstraße in Kaiserswerth bereits das Siegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“. „Uns war es wichtig, den Dreiklang aus Bewegung, Ernährung sowie seelischer Gesundheit spielerisch im pädagogischen Alltag zu verankern. Durch die Zertifizierung wird das nun auch nach außen transparent“, sagt Kita-Leiterin Gabriele Walden. Fortbildungen des pädagogischen Personals in Ernährung, regelmäßige Elterninformationen, Räumlichkeiten und Medien zur praktischen Umsetzung und die Kooperation mit dem Kaiserswerther Sportverein sind die Grundlagen für die Zertifizierung gewesen.

Die Kita verfügt zudem über ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Ernährungskonzept, das die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung berücksichtigt. Zur gesunden Verpflegung gehören reichlich Obst, Gemüse sowie Getreideprodukten, aber nur wenig Zucker. Jede der vier Gruppen hat eine eigene Kinderküche, in der die Kinder unter Anleitung Mahlzeiten selbst zubereiten können. „Wir vermitteln den Kindern spielerisch und genussvoll welche Lebensmittel uns guttun, indem wir ihnen gesundes Essen vorleben und sie bei der Planung und Vorbereitung miteinbeziehen. Wir bieten zum Beispiel jeden Tag ein Frühstücksbuffet an, das die Kinder mitgestalten. So stärken wir ihre soziale Interaktion und die Kinder lernen bewusst und nachhaltig mit den Produkten umzugehen“, sagt Walden.