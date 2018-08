Ausstellung von Friederich Werthmann und Maren Heyne

Kaiserswerth Das Museum Kaiserswerth zeigt regelmäßig Ausstellungen, die sich mit Künstlern aus dem Düsseldorfer Norden befassen. Die aktuelle Schau über die Werke des Künstlerehepaars Friederich Werthmann und Maren Heyne endet am Sonntag.

Seit dem 8. Juni wird im Museum Kaiserswerth eine Ausstellung gezeigt, die sich mit dem Leben und Werk des Künstlerehepaars Friederich Werthmann und Maren Heyne befasst. Am 19. August endet die Präsentation.

Einen Tag nach der Vernissage im Museum Kaiserswerth verstarb Werthmann im Alter von 90 Jahren. So hat er auch nicht mehr mitbekommen, dass Anfang Juli der von ihm geschaffene Kugelbrunnen wieder an den Martin-Luther-Platz zurückgekehrt ist. Der Kugelbrunnen war im Mai 2016 von seinem Standplatz südöstlich der Kirche entfernt worden, weil für das Projekt „Kö-Bogen“ die Oberfläche neu gestaltet wurde. Die Kugel, sie hat etwa einen Durchmesser von 2,20 Meter, besteht aus Edelstahl. Sie wurde nun umfangreich saniert und der Brunnen mit einer komplett neuen Technik ausgestattet. Der neue Betonunterbau war noch in enger Abstimmung mit Friederich Werthmann gestaltet worden.