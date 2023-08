Gartenausstellung in Düsseldorf Kunstausstellung im Klinikgarten

Es ist eine kleine unscheinbare Tür in der langen Backsteinmauer, die sich in den nächsten Wochen täglich für eine Stunde öffnet. Dahinter liegt ein kleiner Park mit einem Hügel, altem Baubestand, Farn und Sitzecken, der zur Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Florence-Nightingale-Krankenhaus gehört. Dort können sich Patienten und Mitarbeitende aufhalten und die schöne Atmosphäre genießen. Und jetzt können auch Besucher kommen, und auf diese wartet noch eine weitere Attraktion, denn im Park findet zurzeit eine Freiluftausstellung statt. Dafür wurden Werke von drei Künstlern auf Banner gedruckt und in der weitläufigen Anlage aufgehängt.