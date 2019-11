Kommen und Gehen : Eine neue flexible Veranstaltungsfläche

Kaiserswerth Am Rheinufer in Kaiserswerth kann nun in einem umgebauten Truck und edlem Zelt gefeiert werden.

Victoria Fonseka hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Die 25-Jährige, die in acht Ländern groß geworden ist, konnte sich das auch gar nicht anders vorstellen, schließlich hat sie die Selbstständigkeit bereits in den vergangenen Jahren in dem familiengeführten Hotel auf den Seychellen kennengelernt.

Gastronomie liegt ihr deshalb nahe, und so entstand die Idee zu einem Event-Truck. Dabei handelt es sich um einen umgebauten amerikanischen LKW, der eine Show-Küche, 32 Sitzplätze und eine Dachterrasse besitzt. Dieser Wagen hat nun auf dem Parkplatz des Restaurants „Alte Rheinfähre“ für die nächsten Monate Station gemacht und bildet zusammen mit einem hochwertigen Zelt mit einer hübschen Terrasse eine neue Veranstaltungsfläche in Kaiserswerth mit direktem Blick auf den Rhein.

Genutzt werden kann diese für private Feiern oder Firmenveranstaltungen. Der Charme der Anlage ist, dass diese den jeweiligen Ansprüchen entsprechend angepasst werden kann. „Ich arbeite mit einem Messebauer zusammen, sodass das Zelt, das zurzeit Platz für 130 Personen bietet, zum Beispiel für 400 Personen vergrößert werden kann“, sagt Fonseka.

Sie selber wird auch verschiedene Veranstaltungen durchführen. In der Regel können diese aber nur nach Anmeldung besucht werden, damit der „Alten Rheinfähre“ nicht die Laufkundschaft abgezogen wird. Am 16. November etwa ist der Auftakt zur Reihe „The Truck Sessions“, die einmal im Monat mit der Düsseldorfer Band „Fresh Music Live“ geplant ist. Silvester findet eine große Party statt und am 1. und 15. Dezember wird zu einem Adventsbrunch geladen. Wer den Veranstaltungsort und Victoria Fonseka ohne Anmeldung kennenlernen möchte, kann vom 6. bis 8. Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt besuchen.