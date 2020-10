Vandalismus in Düsseldorf : Altes Kreuz am Rheinufer wurde mutwillig zerstört

Kaiserswerth Ob das ehemalige Krankenhauskreuz repariert werden kann, steht noch nicht fest. Es hing erst wenige Woche an der Rheinuferpromenade in Kaiserswerth.

Eine traurige Entdeckung machten Bürger an der Rheinuferpromenade in Kaiserswerth. Von der Jesus-Figur eines Kreuzes, das an der Mauer unterhalb der Suitbertus-Basilika hängt, waren die Beine abgeschlagen worden. Diese wurden von Spaziergängern gefunden und in die Kirche gebracht. „Wir müssen nun schauen, was wir damit machen, ob die Figur repariert und das Kreuz an der alten Stelle hängenbleiben kann“, sagt Susanna Borgers, Mitglied im Kirchenvorstand der katholische Gemeinde St. Suitbertus.