Stadtentwicklung in Düsseldorf : Jugendliche gestalten ihre Stadtteile

Stadtbezirk 6 Zu den Wünschen gehören mehr Sicherheit im Verkehr und Plätze zum Treffen.

Beim Bezirkscheck nehmen Kinder- und Jugendgruppen ihren Stadtbezirk unter die Lupe, sollen Veränderungswünsche, Ideen und Forderungen entwickeln, aber auch Wünsche von anderen Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Dabei soll auch geschaut werden, an welchen Stellen die Jugendlichen selber Verantwortung übernehmen können. Erste Ergebnisse wurden in diesem Jahr in einer Jugendversammlung in der Freizeitstätte am Ammerweg und in einer Kinderversammlung in der Grundschule Max-Halbe-Straße vorgestellt. „Die Jugendlichen waren sehr gut vorbereitet und haben viele konstruktive Vorschläge gemacht“, sagt Bezirksbürgermeister Ralf Thomas (SPD). Zwei Themen beschäftigen die Jugendlichen besonders. Sie fordern bessere Radwege, beispielsweise an der Westfalenstraße, und mehr Sauberkeit etwa in den Schulen und auf den Straßen. Außerdem wünschen sie sich einen Platz, an dem sie sich ungestört treffen können.