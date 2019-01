Jahresausblick Bezirk 5 : Bessere Taktung für die U79

Bezirksbürgermeister Stefan Golißa kann sich gut vorstellen, 2020 erneut zu kandidieren. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Nord Über die wichtigsten Themen in diesem Jahr für den Stadtbezirk 5 gibt Bezirksbürgermeister Stefan Golißa einen persönlichen Ausblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Stefan Golißa war vor viereinhalb Jahren die große Überraschung bei der Wahl des Bezirksbürgermeisters im Stadtbezirk 5. Der Lohauser war nur einen Tag vor der Wahl von der CDU, SPD, FDP und den Grünen gemeinsam nominiert und einstimmig zum Leiter der Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum, Angermund, Lohausen und Stockum) gewählt worden. Der damals 35-jährige Golißa, der einer der jüngsten Bezirksbürgermeister von Düsseldorf gewesen sein dürfte, ist seit 2008 Mitglied in der CDU und Vorsitzender der CDU in Lohausen und Stockum, aber war bis dahin noch kein Mitglied in der Bezirksvertretung und noch relativ unbekannt.

Mit viel Fleiß hat er sich sehr schnell in die Themen des Nordens eingearbeitet und führt souverän das Gremium. „Ich habe durch die Arbeit als Bezirksbürgermeister den Norden noch besser kennen und lieben gelernt, als ich es vorher sowieso schon getan habe. Die Leute hier sind sehr engagiert und jeder Stadtteil hat seinen eigenen Charme“, sagt Golißa. Erneut zu kandidieren, kann er sich genauso gut vorstellen, wie das Amt eines Ratsherrn zu übernehmen. „Das hängt allerdings von den Entscheidungen der CDU im Düsseldorfer Norden ab.“

Info Der Stadtbezirk in Zahlen Einwohner Im Stadtbezirk 5 leben auf einer Fläche von 5000 Hektar 34.500 Einwohner. Davon sind rund 5800 Menschen Ausländer. Die meisten stammen aus der USA (403). Bildung Über 3750 Schüler leben im Stadtbezirk, es gibt sieben städtische Schulen. Haushalte Im Bezirk 5 gibt es rund 16.400 private Haushalte. Über 600 Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren leben in den sechs Stadtteilen.

Bis zu den Wahlen in eineinhalb Jahren hat sich Golißa aber noch viel vorgenommen. Mit seinem Stellvertreter Benjamin Schwarz (SPD) hat er bereits alle Kindergärten und Grundschulen im Bezirk 5 besucht und dort Anregungen und Wünsche entgegengenommen. Viele der Anliegen, wie die Aufstellung von Fahrradständern, die Installation von WLan und ein Anstrich für Räume wurden bereits umgesetzt. „Wir werden natürlich weiter an der Abarbeitung unserer Kita- und Schulliste arbeiten. Dort stehen noch so viele Maßnahmen drauf, dass unsere Mittel bis Ende 2020 hierfür gar nicht ausreichen werden.“ In diesem Jahr plant der Politiker einen Rundgang durch alle Seniorenheime bzw. Senioreneinrichtungen, um auch dort zu sehen, wo der Schuh drückt.