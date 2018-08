Schützen in Itter feiern große Parade mit viel Musik

Itter Zuschauer aller Generationen verfolgen bei bestem Wetter den Aufmarsch entlang der Itterstraße.

Kaiserwetter beschert der Himmel den St. Hubertus-Schützen am Sonntagnachmittag bei der Parade entlang der Itterstraße. Zahlreiche Gäste säumen unter weiß-blauen Fähnchen die Bürgersteige. Drei festlich geschmückte Kutschen mit den Majestäten fahren vor. Einer Kutsche entsteigt die frisch gekürte Pagenprinzessin Jennifer Schmidt. „Mir gefällt alles! Dass es eine Kinder- und Jugendgruppe gibt. Dass ich das erste Mal in der Kutsche gefahren bin“, zählt die Achtjährige auf. Seitdem sie auf der Welt sei, gehöre sie zu den Schützen.

Gut sonnenbeschirmt stellt sie sich an die Seite der Schülerprinzessin und -des -prinzen, den Geschwistern Leonie und Julien Prangenberg. In Nachbarschaft zu dem derzeit noch amtierenden Königspaar Heike und Bertholt Schmitz. Es ist der letzte Festakt für beide, am Nachmittag folgt das Königsschießen. Bevor die offizielle Parade startet, gibt es erst einmal Musik. Brigitte Lampe aus Himmelgeist hat sich mit Blick auf die Majestäten in Position gebracht. „Das Marschieren find ich toll, die Musik auch, und ich will die Kleider der Königinnen sehen“, sagt die Himmelgeisterin. „Der dörfliche Charakter, das Flair hier gefällt mir“, meint Gregor Jung vom Garather Schützenverein.