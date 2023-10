Auf dem Friedhof Itter Polizei und OSD kontrollieren „unzulässige Fahrten“

Die Herausforderung besteht nach Angaben der Verwaltung darin, die verbotenen Fahrten zu verhindern und gleichzeitig notwendige beziehungsweise erlaubte Fahrten auf den Friedhof an der Itterstraße zuzulassen. So sind zum einen dienstliche Fahrten beispielsweise von Gärtnereien oder Steinmetzen zulässig. Zum anderen dürfen auch Besucher, die eine Einfahrterlaubnis besitzen, auf die Anlage fahren. Die Erlaubnis wird in der Regel Menschen mit Gehbehinderung gewährt, die das Merkmal „G“ im Schwerbehindertenausweis nachweisen können, heißt es in der Vorlage an die Bezirksvertreter. Allerdings sind die Fahrten der Besucher nur zu bestimmten Zeiten erlaubt: montags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr (Einfahrt bis 16.30 Uhr) sowie samstags zwischen 8.30 und 13 Uhr (Einfahrt bis 12.30 Uhr).