Veedelszoch in Düsseldorf Viele Kinder feiern den Karneval in Itter

Kurz bevor der Veedelszoch durch Itter startete, stimmte Moderator Martin das Lied „Happy Birthday“ an. Der Grund: Harry Davidheimann ist im Januar 80 Jahre alt geworden. Seit vielen Jahren führt der Düsseldorfer auf seinem Fahrrad den Zug durch den Stadtteil an. So auch am Samstag. „Wir machen das für die Kinder“, sagt Davidheimann, der ein buntes Clownkostüm trägt. Auch sein Fahrrad ist geschmückt, gegen den Nieselregen hat er einen Schirm aufgespannt. Dann wird die Stimmung noch einmal ernst. Mit einer Schweigeminute erinnern die Itteraner an die Opfer des Ukraine-Kriegs sowie des Erdbebens in Syrien und der Türkei.