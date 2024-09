Nachwuchstalent aus Düsseldorf-Itter Max Heuer trifft beim Laver Cup die Tennis-Profis

Gegen zahlreiche Mitbewerber hatte sich Max in einem Auswahlverfahren behaupten müssen, um bei dem Top-Duell zwischen den Teams „Europa“ und „World“ in der Bundeshauptstadt dabei sein zu dürfen, bei dem unter – den Augen von Boris Becker und Roger Federer – die Mannschaft von Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Co. am Ende siegreich war.