Schützenfeste in Düsseldorf Rauschende Parade im Jubiläumsjahr

Was für ein Wetter zum Jubiläum! Bei strahlendem Sonnenschein feierte am Sonntag sozusagen ganz Itter das Schützen-Jubiläum. Vor 100 Jahren gründete sich die St.-Hubertus-Kompanie. Und so steht es in der Chronik: Im Herbste des Jahres 1924 kamen in Itter einige alteingesessene Bürger in der Dorfschenke zusammen. Sie wollten eine Schützenbruderschaft gründen. In der Runde saßen unter anderem Johannes Bischof, Theodor Burgartz, Wilhelm Hackenbroich, Jakob Wadenpohl, Gerhard Teusch, Josef Römer, Johann Roßlenbroich und andere mehr. Man kam auch zu einem Ergebnis und gründete den Verein. Im Jahre der Gründung war Theodor Burgartz der Schützenchef.