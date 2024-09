Max Heuer ist beim Laver Cup dabei Düsseldorfer fährt als eines der besten Ballkids nach Berlin

Max Heuer hat es geschafft. Das 15-jährige Tennis-Talent aus Itter wird im September beim „Laver Cup“ in Berlin dabei sein und seine Sport-Idole hautnah erleben können – und zwar als eines von 24 bundesweit auserwählten Ballkids. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt der Zehntklässler, der das Freie Christliche Gymnasium in Reisholz besucht. Bei dem dreitägigen Herrenturnier, welches nach der australischen Tennislegende Rod Laver benannt ist und seit 2017 jährlich im Anschluss an die US Open stattfindet, geht die aktuelle Tennis-Elite an den Start.