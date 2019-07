Düsseldorf-Itter : Stück der Itterstraße soll umgebaut werden

Itter (rö) Die Verwaltung plant, noch dieses Jahr die Itterstraße zwischen der Hausnummer 71 und der Einmündung Am Broichgraben neu zu gestalten. Die Straße dient laut Stadt mit ihrer Verkehrsbelastung von rund 950 Fahrzeugen am Tag zum einen der Erschließung der Grundstücke sowie dem Durchgangsverkehr zwischen Am Broichgraben und Am Steinebrück.

Handlungsbedarf sieht die Verwaltung aus zwei Gründen: Der Asphalt weist Flicken, Unebenheiten und Risse auf und die Gehwege sind überwiegend zu schmal ausgebildet und für Fußgänger nicht barrierefrei nutzbar.