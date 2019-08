Düsseldorf-Itter : Schützen in Itter feiern mit neuen Fahnen und viel Publikum

Schützen in Itter feiern mit neuen Fahnen und viel Publikum

Zur großen Parade an der Itterstraße kamen viele Schaulustige. Die Schützen bekamen viel Applaus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Es ist einfach nicht zu übersehen oder zu überhören. Vielleicht fühlt es sich auch deshalb an, als stünden alle Bewohner von Itter an diesem Sonntagnachmittag auf der großen Itterstraße und heißen ihre Schützen willkommen.

Denn wenn dort Schützenfest ist, können sich die 130 Schützen der Unterstützung der Einwohner sicher sein. Besonders deutlich wurde das bei der großen Parade am Sonntag, wo nicht nur erstmals die neuen Schützenflaggen gehisst wurden, sondern auch der Zusammenhalt zwischen dem St.-Hubertus-Schützenverein und Einwohnern eindrucksvoll bewiesen wurde.

„Überall wurde man so herzlich aufgenommen. Königsein ist eine Herzenssache“, sagt Regimentskönig Martin Haas aus der Gesellschaft 2. Grenadiere. Das Verhältnis unter den Kompanien und zu den vielen Schützen aus den umliegenden Stadtteilen sei etwas ganz Besonderes, so Haas, dessen Amtszeit am Dienstag zu Ende geht. Bei der großen Parade genossen Haas und seine Königin, Ehefrau Regina Haas, bei musikalischer Unterstützung mehrerer Tambour-Corps und Spielmannszügen das starke Publikumsinteresse auf der Itterstraße.