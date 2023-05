Schützen organisieren Spargelfest Prozession zum Gottestracht-Jubiläum durch das geschmückte Itter

Erstmalig fand die Gottestracht im Jahr 1623 urkundlich Erwähnung. Seitdem ist die Prozession ein fester Bestandteil des religiösen Lebens in Itter. Segensaltäre, Blumenteppiche und geschmückte Hausfassaden säumten den Weg in früheren Zeiten. Noch heute feiert man die Gottestracht am Sonntag nach Christi Himmelfahrt. Dabei wird das Allerheiligste, der Leib Jesu, in Form einer Hostie in einer Monstranz durch die geschmückten Straßen getragen. „Es ist ein öffentliches Bekenntnis zum Glauben“, sagt Bernd Bolten vom Organisationsteam. In diesem Jahr wird das 400-jährige Jubiläum vom 17. Mai bis 21. Mai groß gefeiert.