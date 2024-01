Jahresausblick in Düsseldorfer Bezirken Infrastruktur und Verkehr sind drängende Themen im Düsseldorfer Norden

Mit der Lösung des Dauerproblems Angermunder Baggersee hingegen ist Benjamin Tscholl (SPD) bereits zufrieden. Anfang 2024 hat Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) einen Besuch in der Bezirksvertretung angekündigt, dann will ihm Tscholl dafür danken, „dass wir beim Angermunder See eine so gute Zwischenlösung gefunden haben, die insbesondere auch die Interessen der Seebesucher berücksichtigt“.