Stadtmöbel in Düsseldorf : Düsseldorf bekommt mehr Bänke mit Armlehnen

Düsseldorf Damit wird eine lange Forderung des Seniorenrates erfüllt. Mit Armlehnen soll zum Beispiel das Erheben von der Bank erleichtert werden.

Aktuell werden 290 Bänke umgerüstet. In den kommenden Monaten sollen 200 weitere folgen. Begonnen wurde mit 15 Bänken im Volksgarten und 40 Bänken am Rheinufer. In den kommenden Wochen stellt das Gartenamt 40 neue Bänke mit Armlehnen im Hofgarten auf und 60 weitere Bänke im gesamten Stadtgebiet. Zudem werden 100 Bänke auf Friedhöfen mit Armlehnen umgerüstet. Hinzu kommen 35 bereits nachgerüstete Bänke im Wildpark.

Außerdem bestellt das Gartenamt Armlehnen, mit denen 200 weitere Bänke in Düsseldorf nachgerüstet werden können. Die Kosten, um eine Standard-Bank damit auszustatten, betragen rund 50 Euro pro Armlehne, also 100 Euro pro Bank. Die Arbeiten erledigt die hauseigene Schreinerei des Gartenamts. Für die Zukunft plant das Gartenamt, die Sitzbänke sukzessiv bedarfsgerecht nachzurüsten. Die Mitarbeiter prüfen bei Neuanschaffungen und Ersatzaufstellungen in Zukunft stets, ob die Bänke mit Armlehnen ausgestattet werden können. Ausnahmen können zum Beispiel Sitzgelegenheiten auf Schulhöfen, in Kitas sowie Picknick-Tische oder Jugendbänke auf Spielplätzen sein.