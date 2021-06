Politik in Düsseldorfs Stadtbezirken : Mehr Wohnungen für Rath

Am Gatherhof wurde das erste Baufeld bereits abgeräumt und die Baugrube ausgehoben. Jetzt ist ein weiteres Baufeld in Planung. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 6 berät über mehrere Bauanträge für Wohngebäude. Zudem haben die Politiker Fragen zur Zukunft der Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk.

1. Ein Bauantrag für einen Wohnkomplex mit Tiefgarage und Kita an der Straße Am Gatherhof

1. Am Gatherhof sollen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Paguag Wohnhäuser mit bis zu sechs Geschossen und insgesamt 480 Wohneinheiten entstehen. Das erste von fünf Baufeldern befindet sich in der Umsetzung. Für ein weiteres Baufeld wird nun die Genehmigung beantragt. Geplant ist eine aus zwei Gebäuden bestehende Wohnanlage mit einer gemeinsamen Tiefgarage sowie eine vierzügige Kindertagesstätte. Von den Arbeiten sind 28 satzungsgeschützte Bäume betroffen. Die Ersatzpflanzungen sollen in Absprache mit dem Gartenamt im Rahmen der Grünkonzeption für das gesamte Baugebiet erfolgen.

2. In Lichtenbroich gibt es an den Straßen In der Nießdonk und Lichtenbroicher Weg Flüchtlingsunterkünfte. Ursprünglich sollte deren Laufzeit nach fünf und drei Jahren enden. „In verschiedenen Informationsveranstaltungen wurde den Bürgern und Bürgerinnen versichert, dass diese Zeiten eingehalten werden. Inzwischen sind die Laufzeiten beendet und die Unterkünfte bestehen weiterhin, während in anderen Stadtteilen die Unterkünfte nach und nach abgebaut werden. Der Unmut über die nicht eingehaltenen Zusagen der Stadt ist, verständlicherweise, groß“, sagt Monika Growe (SPD). Sie möchte deshalb von der Verwaltung erfahren, wie lange noch die Gebäude für Flüchtlinge genutzt werden und ob geplant ist, diese Unterkünfte als Obdachlosenunterkünfte weiterzuführen.