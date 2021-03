Naturschutz in Düsseldorf : Blumensamen aus dem Kaugummiautomaten

Düsseldorf Die städtischen Kitas in Angermund haben viele Projekte gestartet, mit denen Kinder die Natur besser kennenlernen können.

Ein knallgelber Kaugummiautomat hängt jetzt an der Kindertagesstätte Am Litzgraben und damit direkt auch neben der Friedrich-von-Spee-Grundschule. Darin befinden sich aber keine Süßigkeiten für Kinder, sondern besondere Samen, mit deren Hilfe der Stadtteil bienenfreundlich aufblühen soll. Gestartet wurde die Aktion von den Eltern und Kindern des Familienzentrums, zu dem auch die städtischen Kindertageseinrichtungen „Am Litzgraben“ und „Angeraue“ gehören. Die Finanzierung für den umgebauten Automaten der „Bienenretter Manufaktur“ erfolgte durch den Förderverein der Kitas.

Mit dem Einwurf von 50-Cent-Münzen können nun Kapseln gezogen werden, die eine angepasste Saatgutauswahl für bienenfreundliche Blumen nebst einer Saatanleitung enthalten. „Für die Kunststoffkapseln gibt es aktuell noch keine Alternative für die Automatentechnik der 1970er Jahre. Deshalb wird gebeten, die leeren Kapseln in den Briefkasten der Kita zu werfen, damit sie wieder gefüllt werden können“, sagt Kitaleiterin Babette de Fries. Da die Kaugummiautomaten sonst mit Kinderspielzeug oder Esswaren bestückt werden, der jetzige Inhalt aber nicht zum Verzehr geeignet ist, rät sie, dass Kinder Kapseln nur in Begleitung eines Erwachsenen ziehen sollten.

Das städtische Familienzentrum Angermund hat mit seinen Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren mit diversen Ökologieprojekten begonnen, den Kindern ein umweltbewusstes Verhalten spielerisch zu vermitteln. So wurde beispielsweise ein schmetterlingsfreundlicher Garten eingerichtet, der vom Naturschutzbund (Nabu) prämiert wurde. Ein Bienenprojekt wurde durchgeführt, am städtischen Energiesparprojekt teilgenommen, möglichst auf Plastik verzichtet, Küken ausgebrütet, für einige Wochen Hennen gehalten und in gemeinsamen Aktionen mit den Eltern Nistkästen und Insektenhotels gefertigt.