Rheinuferpromenade in Benrath Immerhin gibt es bald ein öffentliches WC

Ein paar Kilometer rheinaufwärts ist man mal wieder deutlich weiter: Der Start des Umbaus der Monheimer Rheinpromenade war am Montag vor einer Woche. Düsseldorfs kleine Nachbarstadt will mit der Baumaßnahme bis Ende August 2025 fertig sein. Die Verschönerung erfolgt in zwei Bauabschnitten, die sich jeweils vom Gewerbegebiet Rheinpark in beide Richtungen aufteilen. Im ersten Abschnitt wird der Bereich vom Kreisverkehr Am Kielsgraben bis zur Zufahrt Gewerbegebiet Rheinpark umgebaut, im zweiten Abschnitt ist der Bereich vom Gewerbegebiet Rheinpark bis zum Kreisverkehr Kapellenstraße, Ecke Krischerstraße dran. Mit der Maßnahme solle die Aufenthaltsqualität durch die Umgestaltung der Promenade erhöht werden. Fuß- und Radwege würden großzügig erweitert und im Sinn des Hochwasserschutzes soll die Anpassung der Ausbauhöhe angeglichen und an die heutigen Anforderungen angepasst werden.