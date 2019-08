Baumpflanzungen im Stadtbezirk 6 : Neue Bäume für ein besseres Klima

Bezirk 6 Die Bäume sollen für Abkühlung und Sauerstoff in der Stadt sorgen. Geeignete Standorte für Neupflanzungen zu finden, gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet.

Bäume sind wichtig für das Klima in der Stadt. Sie sorgen etwa für Schatten und damit für Abkühlung und binden Staub. Deshalb hat die Stadtverwaltung bereits 2015 ein Konzept für die Pflanzung von zusätzlichen 1000 Bäumen im Düsseldorfer Stadtgebiet erarbeitet. Dabei sollen besonders Straßen und Plätze in Quartieren „mit Bedarf an ökologischer und klimatischer Verbesserung“ berücksichtigt werden, also beispielsweise Bereiche, die bislang wenig Grün aufweisen oder wo die vorhandenen Straßenbäume angegriffen sind.

Für den Stadtbezirk 6 konnten so insgesamt Plätze für 21 Bäume in sieben Straßen ermittelt werden, für deren Pflanzung aber 12 Parkplätze wegfallen werden. In der Amalienstraße werden drei Zierkirschen gesetzt, in der Amrumstraße zwei Hainbuchen, in der Borbecker Straße vier Zieräpfel, in der Dorstener Straße eine Linde, in der Pflugstraße zwei Feldahorne und am Rather Broich vier Ahorne. Insgesamt wird das 140.000 Euro kosten, inklusive der Neuanlage der Pflanzgruben, deren Verfüllung mit einem speziellen Pflanzsubstrat, der Bewässerung und Pflege in den ersten drei Jahren. Die Baumscheiben werden eingesät und der Baum mit zwei Bügeln geschützt.