Kinderbetreuung in Düsseldorf Zu wenige Kita-Plätze im Linksrheinischen

Auf Anfrage eines Bezirksvertreters der Linken hat die Verwaltung jetzt Stellung zur Versorgung mit Kita-Plätzen im Stadtbezirk 4 bezogen. In den vergangenen fünf Jahren sei die Anzahl der möglichen Kita-Plätze in geförderten Einrichtungen um 236 Plätze gestiegen, im privatgewerblichen Bereich um 100. „Allerdings kann es in den Düsseldorfer Kitas zu Einschränkungen des tatsächlichen Betreuungsangebotes kommen, da alle Träger nur mit großer Mühe genügend Fachpersonal finden“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. In einem solchen Fall dürften Plätze nicht belegt werden, alternativ müssten die Betreuungszeiten eingeschränkt werden. Ein bundesweites Problem, heißt es.