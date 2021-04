Bezirkspolitik in Düsseldorf : Probleme am Angermunder Baggersee beschäftigen weiterhin die Politik

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 5 möchte Fragen zu der Situation am Angermunder Baggersee beantwortet haben. Zudem beschäftigen sich die Politiker mit einer neuen Nutzung des Ballhauses im Nordpark.

3. Die Situation rund um den Angermunder Baggersee beschäftigt erneut die Bezirksvertretung. Benjamin Tscholl (SPD) hat mehrere Anfragen gestellt, um unter anderem zu erfahren, wie die Müllentsorgung an diesem, bei Besuchern sehr beliebten Ort geregelt wird. Der Politiker möchte zudem wissen, ob schon erste Ergebnisse eines Konzeptes für die Nutzung des Sees vorliegen, welches von der Bezirksvertretung mit 10.000 Euro finanziert wird. Fragen gibt es auch zu Baumfällungen und zu den Besitzverhältnissen am See. Die CDU möchte außerdem erfahren, wer für die Sicherheit an den Bahngleisen am See zuständig ist. So waren Abdeckplatten vom Gleis zum Baggersee geschafft worden, um dort als Sitzunterlagen zu dienen.