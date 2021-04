Fünf Jahre nach Überfall in Düsseldorf : Freispruch trotz DNA-Spur im Garten der Opfer

Düsseldorf Ein 30-Jähriger wurde beschuldigt, 2015 am brutalen Überfall auf ein Ehepaar in Düsseldorf-Hubbelrath beteiligt gewesen zu sein. Eine einzelne Spur aber erschien dem Landgericht als Beweis nicht ausreichend. Frei ist der Mann nun trotzdem nicht.

Damals waren drei maskierte und bewaffnete Räuber ins Haus des Paares eingedrungen , hatten die entsetzten Bewohner mit vorgehaltenen Waffen gezwungen, einen Tresor mit 50.000 Euro in bar zu öffnen und ihnen zwei Rolex-Uhren auszuhändigen. Doch ob der Angeklagte zu diesem Räuber-Trio gehörte, sei nicht geklärt, so die Richter im Urteil. Der Staatsanwalt war dagegen von der Schuld des 30-Jährigen überzeugt und hatte sieben Jahre Haft gefordert.

Nur an jenem Stein, mit dem die Einbrecher damals die Scheibe der Terrassentür eingeworfen hatten, um ins Haus zu kommen, war eine DNA-Spur entdeckt worden. Die konnten die Ermittler später dem Angeklagten zuordnen. Doch der bestritt jegliche Tatbeteiligung, gab als Alibi sogar einen anderen, ganz ähnlichen Raubzug gegen ein Ehepaar in Belgien an.

Prozess in Düsseldorf : Angeklagter gibt als Alibi anderen Überfall an

Aber weiter gab er über seinen Anwalt an: Bevor die Tat in Düsseldorf ausgeführt werden konnte, sei er Kostenpflichtiger Inhalt vom Boss einer Einbrecher-Bande nach Belgien beordert – und dort an einer anderen, fast identischen Tat beteiligt worden. Die jedoch ging schief, der 30-Jährige ist deshalb im Nachbarland längst zu acht Jahren Haft verurteilt worden, die er aktuell absitzt. Am Düsseldorfer Raubzug könne er also nicht beteiligt gewesen sein.