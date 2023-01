Heiligen Drei Könige in Düsseldorf Sternsinger mit gehobenem Altersschnitt

Charlotte Bendler senkt den Altersdurchschnitt der Sternsinger in Hubbelrath deutlich. Dabei ist die 12-Jährige eigentlich die Einzige, die in das allgemeine Altersschema der bundesweiten Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche passt. In diesen Tagen sind wieder Tausende Kinder im Land als Sternsinger unterwegs, um den Segen zu bringen und Gelder für Kinder in Not zu sammeln. In Hubbelrath aber sind die Sternsinger 85 (Peter Titz), 81 (Gerd Lange) und 63 (Heinz Schmook) Jahre alt. Lediglich Charlotte Bendler sprengt da den Rahmen. „Sie wusste bis Mittwochnachmittag auch noch gar nichts davon, dass sie mit uns durch die Gegend zieht“, gesteht Lange. „Aber wir nehmen, wenn es denn geht, gerne ein Kind als Sternenträger mit auf unsere Runde. Auch um zu verdeutlichen, dass die Spenden für Kinder sind.“