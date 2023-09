Benefiz-Turnier in Düsseldorf Promis golfen für ein Kinderprojekt

Düsseldorf · Hundetrainer, Fußballprofis, Ski- und Wassersportmeister wechselten in Hubbelrath das Metier und traten zum ersten Golf-Cup für die Stiftung „It’s for Kids“ an. Die will mit dem Erlös ein besonderes Projekt finanzieren.

11.09.2023, 16:49 Uhr

Dem ersten Promi-Golf-Turnier für die Stiftung It’s for Kids sollen weitere folgen. F.: Hans-Jürgen BAUER Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Tino Hermanns