Schützenfest in Düsseldorf In Hubbelrath gibt es nun einen Kaiser

Gut besucht war die Schützenparade am Wochenende durch Hubbelrath, wenngleich der Weg nicht ganz so lang war, denn in Hubbelrath wird die kürzeste Parade in Düsseldorf gefeiert: Von der Feuerwache an der Dorfstraße aus marschierten die Teilnehmer zum Friedhof und gedachten dort der Gefallenen und Verstorbenen. Dann ging es schon wieder zurück und ins Festzelt hinter dem Bürgerhaus, wo die Kapelle Frohsinn Norf zum Frühschoppen aufspielte.