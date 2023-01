Heilige Drei Könige in Düsseldorf Sternsinger mit gehobenem Altersschnitt

Charlotte Bendler senkt den Altersdurchschnitt der Sternsinger in Hubbelrath deutlich. Dabei ist die 12-Jährige eigentlich die Einzige, die in das allgemeine Altersschema der bundesweiten Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche passt. In diesen Tagen sind wieder Tausende Kinder im Land als Sternsinger unterwegs, um den Segen zu bringen und Gelder für Kinder in Not zu sammeln.