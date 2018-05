Hubbelrath : Der Tag vor dem Fest

Ruhe vor dem Sturm: Gestern war die Dorfstraße menschenleer. Foto: Ingel

Hubbelrath Das Schützenfest in Hubbelrath ist klein, aber fein - und für viele Düsseldorfer ganz weit weg.

Am Tag vor dem Beginn des Schützenfestes sind die Straßen von Hubbelrath wie leergefegt. Ein paar Kinder spielen rund um die Kirche, einige Handwerker sind unterwegs, hier und da wird der Vorgarten noch schnell hübsch gemacht. Wer hier als Fremder entlangschlendert, wird schon mal ein wenig skeptisch beäugt. Klar, in Hubbelrath sitzt das Geld, sagt man, und das stimmt wohl auch. Hier gibt es keinen Geschosswohnungsbau, nur Einfamilienhäuser, meist Villen.

Die schützenverbundenen Hubbelrather lassen sich immer wieder lustige Ideen einfallen, um auf ihr Fest hinzuweisen. Foto: Andreas Endermann

Aber Hubbelrath als blutleeres Schlafdorf ohne Identität zu bezeichnen, geht weit an der Realität vorbei. Überall hängen Wappen, Schilder, Flaggen an den Häusern, auf denen sich die jeweiligen Bewohner zu ihrem Dorf bekennen. Sie sind stolz, Hubbelrather zu sein. Das zeigt sich besonders, wenn das Schützenfest ansteht. Über der Dorfstraße hängen akkurat die Wimpel, zusätzliche Fahnen werden gehisst, an der Kirche St. Cäcilia wird ebenso selbstverständlich das übersichtliche Programm ausgehangen wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder an den Gartenzäunen der Privathaushalte. Die Hubbelrather freuen sich auf das Schützenfest, sehr viel mehr an Festivitäten gibt es im Dorf ja nicht. Auch Geschäfte oder Restaurants sucht man vergebens, nur das Bürgerhaus bietet eine Zuflucht.

Gerhard Gärtner ist der aktuelle König der St. Sebastianus Bruderschaft. Foto: Endermann Andreas

Info Der Sonntagnachmittag gehört den Kindern Freitag 20 Uhr Fassanstich, 22 Uhr Party der Jungschützen Samstag 18 Uhr Königs- und Prinzenschießen, 19 Uhr Zapfenstreich, 20 Uhr Königsabend Sonntag 11.30 Uhr Parade, 12 Uhr Frühschoppen, 14.30 Kindernachmittag Dienstag 20 Uhr Krönungsball

Das Festzelt ist schon aufgebaut, Bier- und Backfischwagen stehen bereit, eine kleine Kinderkirmes wird es wieder geben, das war's im Großen und Ganzen. Mehr Platz wäre auch gar nicht vorhanden auf dem Festplatz, der kleine Schießstand muss ja auch noch untergebracht werden. Für die Parade vor dem Feuerwehrhaus am Sonntag ab 11.30 Uhr ist ein halbe Stunde angesetzt, das genügt den nur knapp 70 aktiven Schützen in Hubbelrath, die dafür eine Historie bis in das Jahr 1635 vorweisen können - wer kann das schon?

Hier waren schon viele Dorfbewohner zweimal König und wurden dafür intern sogar zum Kaiser gekrönt. Auf Gerhard Gärtner trifft das nicht zu, es ist seine Premiere als Schützenkönig. Dafür mimt er bereits seit 30 Jahren den St. Martin. Brudermeister Christoph Wicharz ist auch der Ortsbrandmeister im Dorf. Man muss flexibel sein in Hubbelrath - und darüber hinaus, denn auch in der Stratenhofsiedlung, am Rotthäuser Weg oder auf den vielen Bauernhöfen wohnen außerhalb des eigentlichen Dorfes Hubbelrather.

Ungeachtet dessen herrscht natürlich auch in Hubbelrath kein Stillstand, die Schützen wollen sich weiterentwickeln, ihre Außendarstellung verbessern, neue Mitglieder gewinnen und haben dafür eine Zukunftswerkstatt gegründet. Mit der heutigen Auftaktveranstaltung der Jungschützen im Festzelt wird bereits Neuland beschritten: Eingebettet in eine "Back to the 90's"-Party mit Karaoke ist auch die erste Hubbelrather Beer-Pong-Meisterschaft angesetzt.

Vielleicht sind an diesem Wochenende ja schon weitere Neuerungen zu erkennen. Und wer schon immer mal dieses kleine, beschauliche und urgemütliche Schützenfest in Hubbelrath besuchen wollte, muss an der Bergischen Landstraße von Düsseldorf kommend nur an der richtigen Stelle rechts und - aufgepasst! - gleich wieder links fahren. Ansonsten verlässt man Düsseldorf an seinem östlichsten Zipfel. Und das wäre in diesem Fall wirklich sehr schade.

