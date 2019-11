Karneval in Düsseldorf : Karneval unter freiem Himmel in den Stadtteilen

Auf dem Gertrudisplatz vor dem Rathaus Eller wird der Hoppeditz wieder den Bürgern den Spiegel vorhalten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Gerresheim/Eller Der Hoppeditz erwacht in Eller und Gerresheim. Gefeiert wird vor den Rathäusern. Die Jecken hoffen auf gutes Wetter.

Auch in der Jubiläumssession 2019/20 eröffnet die Saubande den Gerresheimer Karneval traditionell am 11.11. mit dem Hoppeditz-Erwachen. 4x11 Jahre Gerresheimer Veedelszoch gilt es, ausgelassen zu feiern. Die Saubande hat zu diesem Anlass einen hochwertigen Jubiläumssticker aus Metall aufgelegt, der bei allen Veranstaltungen zu erwerben ist. Zudem wird es wie gewohnt den Sessionssticker aus Kunststoff geben, der als ein Element von vielen zur Refinanzierung des beliebten Gerresheimer Veedelszochs dient. Er wird in vielen Gerresheimer Geschäften verkauft.

Ab 17.11 Uhr lockt am Montag wieder ein vielfältiges Programm die Jecken in die Fußgängerzone, das direkt vor dem Gerresheimer Rathaus am Neusser Tor stattfindet. Erwartet werden die Rheinfanfaren, die Gerresheimer Bürgerwehr und die noch recht neue Karnevalsband KU 11. Außerdem geben sich De Rhingschiffer die Ehre und stellen unter anderem das Mottolied des Düsseldorfer Karnevals „Unser Rad schlägt um die Welt“ vor.

Zur zünftigen Outdoor-Party gehört auch die entsprechende Verpflegung. Und wem es beim Tanzen und Schunkeln noch nicht warm genug geworden ist, der kann sich mit einem Glühwein wärmen. Wie immer ist der Eintritt frei und das Programm gratis. Die Einkünfte, die durch den Verzehr generiert werden, finanzieren zum einen das gebotene Programm, zum anderen soll auch noch etwas für den Veedelszoch übrig bleiben.

„Leider war das in den vergangenen Jahren nicht immer so, zu viele Jecken konnten oder wollten der Novemberwitterung nicht trotzen und sind im Lauf des Abends abgewandert“, sagt Silke Pitzer von der Saubande. Da dies nicht nur für den Verein, sondern am Ende des Tages auch für die Künstler einen eher enttäuschenden Effekt habe, denkt die Saubande momentan über alternative Veranstaltungsformate nach. „Auch wenn Hoppeditz-Erwachen nach unserer Meinung genau so, wie es bisher ist, bleiben sollte“, sagt Pitzer.